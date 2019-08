Con James pero sin Hazard, Real Madrid quiere despejar dudas en Liga

El Real Madrid examinará sus dudas en Balaídos, con la baja de última hora de su nuevo referente, el belga Eden Hazard, que se perderá por lesión muscular el estreno de una temporada de máxima exigencia tras un curso sin títulos, ante un Celta de Vigo que inicia una campaña ilusionante.

LaLiga aparece como el gran objetivo de los blancos en una reconstrucción que quedó menos revolucionaria de lo que deseaba Zinedine Zidane; volver a Europa es el reto de un Celta que apostó fuerte por el retorno de jugadores formados en la factoría de A Madroa -Santi Mina, Denis Suárez y Pape Cheikh- tras el fallido experimento de la temporada pasada.



Todo parece ponerse en contra del Real Madrid en el inicio de una etapa que debe corregir los errores cometidos en la pasada. La falta de hambre y compromiso provocó que las opciones por el título liguero quedasen enterradas al irse a las vacaciones navideñas.



La revolución prometida no fue para tanto y las circunstancias provocarán que apenas presente caras nuevas Zidane en el estreno. Hazard, el heredero del 7 y el liderazgo dejado por Cristiano Ronaldo, se lesionó en el último entrenamiento antes del debut oficial.



Una rotura muscular provoca su baja en las tres primeras jornadas y cambia el paso a Zidane que, ahora, se ve obligado a contar con Gareth Bale y James Rodríguez. Los dos eran descartes del técnico francés y la falta de ofertas de interés provoca su continuidad. El aluvión de goles encajados en pretemporada provocó una variación táctica en el Real Madrid.



Sus dos últimos partidos los jugó con tres centrales y una línea de cinco en defensa que en principio no se iba a repetir en Balaídos pero con la lesión de Hazard gana opciones. Jugaría de esta manera Militao, como única cara nueva del once, con Dani Carvajal en el lateral derecho si se produce definitivamente la revocación por parte de la RFEF de la sanción que arrastraba del pasado curso.



Nombres como Isco Alarcón, Jovic, Vinicius y Lucas Vázquez aparecen como alternativas en ataque por un puesto junto al referente Karim Benzema.



Zidane ganó las dos ocasiones que comenzó LaLiga Santander dirigiendo al Real Madrid. Necesita un buen inicio para despejar las dudas sembradas mientras espera un esfuerzo de última hora del club por Paul Pogba.

Así llega el duro Celta de Vigo



El Celta también ha alimentado sus dudas con las últimas dos derrotas de la pretemporada ante Tenerife y Lazio. Los errores defensivos graves marcaron los partidos veraniegos.



Al equipo de Fran Escribá le falta equilibrio, sobre todo por la baja del mediocentro turco Okay Yokuslu, que no llegará al estreno liguero tras lesionarse a finales de mayo con su selección. Su ausencia es un serio problema para Escribá, que carece de otro pivote defensivo.



El técnico no tiene demasiada confianza ni en Jozabed ni en el joven Beltrán, que podrían salir antes de que se cierre el mercado. Por ello, todo apunta a que el último fichaje, Pape Cheikh, entraría en la medular a pesar de realizar únicamente tres entrenamientos con el grupo.



El ex del Olympique de Lyon formaría junto a Lobotka en la zona de creación, con Denis Suárez tirado a la banda izquierda y Brais Méndez a la derecha. En ataque, la lesión de Santi Mina dará la titularidad al uruguayo Gabriel "Toro" Fernández junto a Aspas. Rubén Blanco es fijo en la portería, al igual que Kevin Vázquez -el capitán Hugo Mallo está lesionado- y Olaza en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente.



El foco se dirige, por tanto, al centro de la defensa. Costas, Jorge Sáenz, Aidoo y Araujo tienen opciones de entrar en el once. Escribá medita apostar por Aidoo por su fortaleza aérea junto al mexicano Araujo.

Alineaciones probables



Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y 'Toro' Fernández.



Real Madrid: Courtois; Carvajal u Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Militao, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco y Benzema.



Árbitro: Estrada Fernández (colegio catalán)

Estadio: Balaídos

Hora: 10:00 a.m. (hora colombaiana)



La clave: Encontrar la solución a la fragilidad defensiva mostrada por ambos equipos en la pretemporada.



El dato: El Real Madrid enlaza tres estrenos ligueros con triunfo y lleva 10 temporadas sin perder el primer partido. Desde 2014 no ha caído derrotado en Balaídos.