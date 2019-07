Dinero para comprar: Real Madrid confirma la venta de un futbolista

Real Madrid se sigue moviendo en el mercado para armar nuevamente un equipo de élite mundial, que luche por ganar todos los títulos la próxima temporada, y que vuelva a enamorar a sus aficionados, quienes quedaron decepcionados por la mala campaña en el último año.

El regreso de Zinedine Zidane no pudo evitar que el Madrid quedara por fuera de todo y cayendo contra rivales impensados en competiciones como la Liga de España y la Copa del Rey. Sin embargo, la vuelta del entrenador francés sí era garantía de que volverían a fichar en grande.



Y así sucedió con la contratación del belga Eden Hazard, el primer refuerzo de lujo para los merengues. No obstante, el presidente Florentino Pérez empezó a gestionar la venta de varios futbolistas que todavía pertenecen al Madrid, pues necesita recoger dinero suficiente para seguir fichando a las estrellas que pide Zidane y no tener líos en la cuestión del ‘fair play’ financiero.



Así, este lunes el Real Madrid confirmó la venta definitiva de una de sus figuras. El croata Mateo Kovacic fue traspasado al Chelsea, de Inglaterra. Y aunque no se hablan de cifras oficiales, en Londres se dice que el volante fue comprado por los ‘blues’ por una suma de 45 millones de euros y la mejora de su salario.