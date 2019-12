Un agónico empate de Real Madrid deja todo en ‘tablas’ para el clásico

Un gol del francés Karim Benzema en el minuto 95, al culminar un barullo en el área de Valencia tras un saque de esquina que remató en primera instancia el meta Thibaut Courtois, permitió a Real Madrid salvar un empate en Mestalla (1-1) y con ello presentarse el miércoles en el clásico del Camp Nou igualado a puntos con Barcelona, que el sábado también había igualado a dos con otro equipo peligroso, Real Sociedad.



Valencia y Mestalla, como en tantas ocasiones, parecían atragantársele a Real Madrid, que parecía ver frenada su marcha y cortada su racha sin perder justo a las puertas de un partidotan importante. No pudo lograr la victoria que le hubiera permitido presentarse como líder, pero al menos evitó la derrota y con ello se mantuvo a la par del cuadro de Ernesto Valverde.



Un tanto de Carlos Soler a los 78 minutos parecía definir un duelo intenso, en el que el cuadro de Zinedine Zidane tuvo una buena puesta en escena, pero no aprovechó sus oportunidades.



El equipo de Albert Celades, con muchas bajas, pero con la moral y la confianza por las nubes después de haber reaccionado en La Liga y haberse metido en los octavos de la Liga de Campeones tras ganar, también con un solitario gol, al Ajax en el Johan Cruyff Arena, supo amainar el buen inicio madridista.



Este Valencia al alza demostró que es un equipo consciente de sus virtudes y también de sus defectos. Trata de explotar las primeras y minimizar los segundos. Además, tiene carácter.

Este cóctel le sirvió para soñar con la victoria hasta el último instante, cuando un saque de esquina lo remató Courtois, que había subido a la desesperada y tras un par de rechaces Benzema, que segundos antes se lamentaba por no haber aprovechado una buena ocasión, no perdonó con un disparo por alto que selló el sufrido 1-1.



Sin laterales izquierdos, Zidane alineó a Nacho Fernández y optó por reservar para el clásico al brasileño Casemiro, el eje de la medular, al estar advertido de suspensión. Tampoco jugaron de titulares ni Gareth Bale ni Vinicius. Le funcionó al principio en cuanto a juego, pero la falta de pegada en esta ocasión le abocó a la agonía para puntuar.



Al final le salió todo a Real Madrid, pues no solo alcanzó a Barcelona en puntos, sino que Benzema igualó a Messi en la tabla de goleadores. Un partido crucial se jugará el próximo miércoles en el Camp Nou.