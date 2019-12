Arrepentido: la durísima autocrítica de un ex jugador del Real Madrid

El delantero español Roberto Soldado, de 34 años y quien actualmente juega con el Granada en la Liga de España, concedió una entrevista al diario inglés The Guardian en la que se entregó unas insólitas revelaciones sobre el comienzo de su carrera en el Real Madrid, en el que coincidió con los conocidos galácticos, a comienzos del presente siglo. El tono del atacante es de arrepentimiento, pues dice que se dejó llevar por malas influencias y que su arrogancia le hizo desaprovechar el hecho de jugar junto a Zidane, Raúl, Figo, etc.

"Yo era un niñato... Había jugadores como Figo, Zidane, Raúl, que eran súper profesionales... Pero yo me fijé en otros. Seguí lo que no debería haber seguido", dijo Soldado, quien nació en Valencia, pero que comenzó su carrera en el Real Madrid en el 2003.



Un hecho demuestra cómo Soldado se dejó llevar: "Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo, bebía... Ahora veo fotos y pienso que cómo iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma. Si me hubiera cuidado más y hubiera tenido madurez, quizás podía haber tenido más oportunidades”.



El atacante lamentó su mal comportamiento: “Si me dabas una copa de vino, me la bebía y, si estábamos hablando y a gusto, me tomaba otra. Con 17 o 18 años, si alguien decía de salir a beber algo a la 1 de la mañana, yo era el primero que estaba listo para salir".

Soldado fue contundente al reconocer que su ego le hizo pensar que "era mejor que Beckham” y que “no estaba preparado”.



“Mi cabeza no estaba lista. Es difícil… Miro hacia atrás y pienso 'Qué niñato fui'. Alguien debería haberme agarrado, darme una bofetada y preguntarme qué estaba haciendo", señaló y reconoció que gracias a su padre, que se fue a vivir con él a Madrid, comenzó a establecer límites y que más adelante, conocer a la que es su esposa "resolvió todo".



En la entrevista con el diario inglés, Soldado también recordó con algo de nostalgia su paso por el Tottenham, pues también cree que allí quedó en deuda.