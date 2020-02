Cifras que duelen: Zidane no tiene a James entre sus 20 preferidos

James Rodríguez no tuvo el regreso soñado al Real Madrid. Después de dos temporadas cedido en Bayern Múnich, el mediocampista colombiano volvió con la esperanza de meterse en el corazón de Zinedine Zidane y triunfar, de una vez por todas en el equipo merengue. Pero la realidad esta temporada ha sido muy diferente a como la soñaba: con lesiones, falta de oportunidades, ‘borradas’ en las convocatorias y, al parecer, problemas personales que no lo han dejado rendir al máximo en Madrid.



Zidane se cansó y por eso le habría dado un ultimátum a Rodríguez. O se pone a tono físico, mental y deportivo, o no la ve más esta temporada. No importa si hay lesionados, el entrenador mirará otras posibilidades pero no contará con James si no despeja su cabeza y rinde al más alto nivel.



Lo cierto es que las cifras comprueban que James no es ni ha sido primera o segunda opción en el Real Madrid 2019/2020. De hecho, el colombiano no aparece entre los 20 preferidos de Zidane esta temporada.



Los números son crudos. Ni en la Liga de España, en la que no ha jugado este año; ni en la Champions, en la que quedó por fuera del duelo contra Manchester City de este miércoles en octavos de final; James no es de los habituales, ni siquiera de las sustituciones habituales de Zidane.



Entre los jugadores que han tenido minutos en el campeonato español, en el que pelea codo a codo con Barcelona por el título, James es el 22º futbolista con más tiempo en cancha, de los 24 jugadores que ha usado Zidane esta temporada. Con 340 minutos, el ‘16’ solo supera a Alphonse Areola, arquero suplente (270 minutos), y al Sub-21 Brahim Díaz, quien apenas tiene 23 minutos en sus registros. Hasta Álvaro Odriozola, quien se marchó en enero para el Bayern Múnich, tiene más minutos que James (344).



En la Champions la historia es más triste. Entre las ausencias por decisión técnica y el tiempo que ha estado alejado por lesión, James apenas suma 81 minutos en dos juegos. También es el jugador 22 en la escala de tiempo jugado, superando a Nacho (46) y, nuevamente, a Brahim Díaz (17).



Así, James tiene dos opciones: o remata de la mejor manera la temporada para tener competencia antes de junio, o empieza a mirar opciones en el mercado de verano para cambiar de equipo y buscar continuidad lejos del Bernabéu.