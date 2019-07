Revés para Real Madrid: su 'objeto de deseo' es casi inalcanzable

No es pesimismo, es realismo: Real Madrid está a punto de quedarse sin el jugador que pidió el técnico Zinedine Zidane para apuntalar la nómina y recuperar el prestigio perdido.

Se trata del campeón mundial Paul Pogba, quien con el paso de los días se hace casi inalcanzable para cualquier equipo, incluso si tiene el músculo financiero del 'merengue'.



El diario The Mirror asegura que el Manchester United no tiene ninguna intención de facilitar su salida y que en las últimas horas comunicó que el precio único es 170 millones de euros sí o sí. No habrá rebajas, comodidades ni atenciones.



Es más: si lo queiren tendrán que firmarlo antes del 8 de agosto, diez días antes del cierre de la ventana de verano en la Premier League.



Eso les da a Florentino Pérez y Zidane solo 25 días para hacer caja y acometer un fichaje carísimo pero, según el DT, necesario.



La explicación de ese radicalismo, según The Mirror, es que el técnico Solskjaer no aceptará la marca de un jugador con su peso en la plantilla si no tiene un reemplazo que le de idénticas garantías.



Considerando la premura del tiempo, es cada vez más difícil que Pogba pueda vestirse de blanco en la temporara 2019-2020.