¡Real campeón! reviva la final de Supercopa que se definió en penales

REAL MADRID CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA TRAS EL 0-0 EN LOS 120 MINUTOS. EN LA TANDA DE PENALTIS, LOS MERENGUES SE IMPUSIERON 4-1.



Sergio Ramos anotó gol - Real Madrid 4-1 Atlético de Madrid



Trippier anotó gol - Real Madrid 3-1 Atlético de Madrid



Modric anotó gol - Real Madrid 3-0 Atlético de Madrid



Thomas y se la tapó Courtois - Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid



Rodrygo anotó gol - Real Madrid 2-0 Atlético de Madrid



Saúl la estrelló en el palo - Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid



Dani Carvajal anotó gol - Real Madrid 1-0 Atlético de Madrid



Inicia la ronda de penaltis



Final del segundo tiempo de la prórroga. ¡Hay penales!



Min. 118: ¡Se crece el arquero belga! Otra vez remató Correa con potencia y el el guardameta respondió.



Min. 117: Un centro raso de Correa casi se mete por el primer palo, pero bien atajó Courtois.



Min. 114: de una clarísima acción del Real Madrid que fue despejada a medias por el Atlético, Álvaro Morata inició un contragolpe y Federico Valverde hizo un cierre que le costó la expulsión. ¡Se puso intenso hasta el final!



Min. 109: Mariano se la dio a Modric y remató con poco ángulo, pero Oblak tapó el esférico. El rebote quedó en Mariano y otra vez atajó el esloveno. Todo lo complementó con un flojo despeje Trippier.



Se reanuda el partido y se juega el segundo tiempo de prórroga.



Final del primer tiempo de la prórroga.



Min. 103: entra Vinicius Jr. por Toni Kroos. A James solo le queda una oportunidad para entrar en la final de la Superocopa de España.



Min. 100: ¡Por fin un colombiano a la cancha! Santiago Arias entró al campo en lugar de Joao Felix.



Min. 97: se calienta el partido, pero entre los mismos del Atlético. Simeone sacó del partido a José María Giménez y este estalló de furia.



Min. 93: Buena jugada colectiva del Atlético de Madrid que termina definiendo Vitolo, pero no tenía buen ángulo de remate y el balón fue a las manos de Courtois, quien la mandó al tiro de esquina.



Inicia la prórroga: los dos equipos salen con los mismos hombres, pero ahora tienen dos cambios más para hacer.



¡Finaliza el segundo tiempo! El empate no se rompió y ahora deberán jugar la prórroga.



Min. 90+1: Carvajal centro y Rodrygo la tuvo clarita, pero no logró envocarla.



Min 83: Sale Jovic y entra Mariano ¿Y James?



Min. 80: Álvaro Morata remata con potencia al primer palo, pero las manos de Courtois estuvieron firmes.



Min. 66: ¡Valverde se marca solo! El intento de cabezazo le pega en la pierna y se pierde el uruguayo una opción clara del Real Madrid



Min. 59: Sale Isco y da paso a Rodrygo... Sigue James muy atrás en al fila



Min. 51: ¡Se salva de milagro Atlético! Le faltaron centímetros al remate cruzado de Jovic, tras superar la marca de Trippier



¡Se juega el ST!

Sin cambios Real Madrid ni Atlético de Madrid... James y Arias siguen esperando su oportunidad



Final del primer tiempo. Flojo partido en los primeros 45 minutos. No hubo una sola jugada de real peligro.



Min. 42: Kroos cobró desde el tiro de esquina y Casemiro cabeceó con potencia, pero desviado. ¡Recta final del primer tiempo!



Min. 38: Los merengues utilizaron las bandas y, por la izquierda, Mendy encontró un lugar y remató fácil a las manos de Oblak.



Min. 30: Real Madrid tiene el balón, pero Atlético muestra una solidez defensiva difícil de sobrepasar. Un poco aburrido la final de la Supercopa de España.



Min. 19: Esta vez fue Morata quien intentó de media distancia, pero se fue a un costado del arco. Atlético tiene menos la pelota, pero ya lleva dos remates al arco, ambos sin dirección.



Min. 14: Presiona Atlético de Madrid y vuelve a pisar el área del Real Madrid. Álvaro Morata simuló una falta de Courtois, pero el juez no creyó.



Min. 13: ¡Increíble error de Sergio Ramos! Rechazó al centro del área, allí la recogió Joao Felix y remató con potencia, pero sin dirección. La primera clara del partido.



Min. 5: partido tranquilo, pero con más posesión del Real Madrid.



¡Comenzó el partido!