Real Madrid y Barcelona luchan por Neymar, ¿cómo se quedan con él?

La novela de Neymar es cada vez más grande. El futbolista, que no logró sentirse a gusto ni acomodarse a PSG, se ausentó de los partidos clave del club francés por lesión, se peleó con sus compañeros según la prensa parisina y ya tendría todo listo para su regreso a España, mientras las especulaciones lo ponen en Real Madrid y Barcelona.



Pese a esto, de momento ninguna versión parece cierta y aunque los medios partidistas de cada equipo lo sitúan más cerca de su respectivo club con cada nuevo amanecer, lo cierto es que el brasilero volvió a lesionarse, no estaría para la pretemporada y aunque sí volvería a España, los altos costos salariales sumado al valor de su pase, son inconvenientes para cada institución.



Partiendo de esto, en FUTBOLRED analizamos los puntos que lo acercan y que lo alejan de cada uno de estos clubes.



¿Qué lo acerca a Real Madrid?

​

Neymar siempre ha sido una de las ambiciones que ha tenido el presidente blanco y luego de perder el primer round por quedárselo, cuando Barcelona se lo llevó, Pérez quedó herido por lo que si el brasilero vuelve a España haría hasta lo imposible por tenerlo.



La idea de conformar otra escuadra galáctica para ganarlo todo, también incluye traer inmensos nombres, con base en ello, Neymar llegaría al equipo blanco, entregaría a Casemiro a PSG como parte del trato y conformaría un mediocampo estelar en el que aparecería el brasilero acompañando a Eden Hazard.



La necesidad de Real Madrid por reforzar su ataque y ahí el brasilero sería una pieza fundamental más allá de la llegada de Jovic. Benzema funcionó bien como único 9 pero tener el respaldo de dos jugadores más no le caería nada mal al francés ni al club, que sufrió tras la partida de Cristiano Ronaldo.



¿Qué lo aleja de Real Madrid?

​

El ‘Fair Play Financiero’ es el mayor enemigo de Real Madrid, que no se ha desprendido de tantos jugadores como esperaba, aún cuenta con Bale y tiene que tener esto en cuenta para evitar sanciones.



La presencia de muchos hombres en el lugar del campo que ocuparía el brasilero sería otro de los inconvenientes de Real Madrid para llevarlo. Zidane no quiere sobrepoblar el mediocampo y con los jugadores que han llegado se decidiría por un jugador que como Pogba, en caso de tener oportunidad.



El alto costo salarial y de su traspaso es otro problema pues PSG no está dispuesto a soltar al jugador y a perder dinero luego de haber pagado una gran suma por su traspaso.



¿Qué lo acerca a Barcelona?



En el club catalán ya lo conocen y conformó un gran triplete ofensivo con Luis Suárez y Lionel Messi, dos de los grandes amigos que hizo en la institución y con quienes aún mantiene cercanía.



La necesidad de Barcelona de reforzar su ataque y darle aire a una parte del campo en la que no encontró respuestas en la presente temporada. Neymar se adaptó bien al club cuando estuvo allá y luego de la mala temporada que sufrieron los catalanes, su llegada sería la clave del sueño de volver a ganarlo todo.



Neymar podría buscar resarcirse con la afición catalana luego de su intempestiva salida. Más allá del dinero esto impulsaría su llegada y facilitaría la negociación.



¿Qué lo aleja de Barcelona?



La forma en la que Neymar salió del club catalán perjudicó su imagen tanto con la dirigencia como con la hinchada, quienes consideraron su partida de traición y no se fían del brasilero pese a que ahora es un jugador que llama la atención.



El ‘Fair Play Financiero’ obligaría a Barcelona a salir de una gran cantidad de jugadores a los que es difícil encontrarles un club y, mucho menos, realizar una negociación efectiva que les aporte el dinero para contratar al jugador.



Su “objetivo” de convertirse en el mejor del mundo y brillar en soledad (ausencia de Messi). Si el brasilero aún sigue con esa idea, estaría lejos de volver a Barcelona y apostaría por quedarse en París o acercarse más a Real Madrid.



Con estas alternativas, ambos clubes se debaten por un fichaje que podría revolcar el mercado y que sería la máxima contratación de un equipo pensando en la próxima temporada.