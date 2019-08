¿Juego de empresarios? La verdad del interés de Real Madrid en Neymar

¿Es real el interés de Real Madrid en Neymar Jr.? Esa es la pregunta que se hacen todos, literalmente todos los medios de España.

Las versiones tienen todos los colores. Para el diario Marca, por ejemplo, el cierre del mercado de Inglaterra abrió una opción clara: "Pogba les tenía maniatados por el compromiso adquirido con Zidane de hacer todo lo posible por traerlo. Ahora ese compromiso ya no está y Neymar es una realidad que el Madrid va a intentar para dar brillo a su ataque".



El diario asegura que la prioridad de Neymar no es llegar a Barcelona sino salir cuanto antes de PSG y la buena relación de Florentino Pérez con la directiva francesa sería el factor desequilibrante en un presunta disputa directa con el Barcelona. Eso y el músculo financiero, además de la posibilidad de incluir a estelares como Keylor o Bale impulsarían la idea blanca.



Sin embargo, AS, el otro diario madrileño, el PSG estaría trabajando a toda marcha con el Real Madrid con el único interés de hacerle un boicot al Barcelona, con el que tiene tensas relaciones, precisamente a raíz del caso Neymar y sus 222 millones de euros. Le preocupa a este medio, en todo caso, que según un sondeo, la hinchada madrileña no aprueba el fichaje del brasileño.



Sin embargo, el diario ABC arroja luces, muy coherentes, sobre lo que en realidad podría haber detrás del supuesto interés del Madrid en Neymar: "El PSG mueve los hilos de los intermediarios internacionales para traspasar al brasileño , se habla de Modric, Bale y Keylor en una operación inventada, y se ha encontrado sin respuesta". Así de contundente.



El prestigioso medio explica que tampoco Barcelona estaría oficialmente en ningún negocio: "El Barcelona no se ha movido y son Messi, Luis Suárez y otros excompañeros los que quieren que su amigo vuelva".



Según esta versión, PSG quiere darles el golpe a los catalanes pero no tiene ni tendrá una oferta del 'merengue' por el estelar brasileño pues su objetivo es muy distinto: "El Real Madrid prefiere no gastar balas en Neymar. Hay que hacer cuentas, son inversiones muy importantes y Florentino Pérez tiene en su diana una gran inversión: Kylian Mbappé. Esperará un año, como mucho dos si el club francés no quiere venderlo en 2020, pero en una o dos temporadas estará en el Real Madrid". La prueba de esta teoría es que el campeón mundial no renovó con PSG.



Para ABC existe un obstáculo insalvable: "el brasileño tiene una ficha inasumible, 36 millones de euros netos anuales, que en España y en la Comunidad de Madrid cotizaría al 43 por ciento y supondrá 72 millones brutos anuales para el Real Madrid. Impagable".



De esta manera se caería la versión del supuesto fichaje millonario que enfrentaría a Real Madrid y Barcelona, pues ninguna ha hecho una oferta y falta menos de un mes para el cierre del mercado en España. ¿Es este un partido que solo juegan los empresarios e intermediarios? Todo parece indicar que es así.