El gran problema de Real Madrid para salir del galés Gareth Bale

Gareth Bale se ha convertido en un problema para Real Madrid, que ya no sabe cómo deshacerse del jugador galés. Las especulaciones respecto al jugador británico, quien se decía que podía ir cedido a Bayern Múnich, terminaron en nada y tras una entrevista con su representante, Jonathan Barnett, todas las versiones de una posible transferencia quedaron congeladas.



El apoderado del jugador, quien fue encontrado por ‘Sky Sports’ mientras seguía una famosa carrera de caballos se sinceró respecto a la situación de Bale: “Zidane aseguró que puede prescindir de Bale y la situación del futbolista con el Real no ha mejorado, sin embargo, hay un punto claro y es que él no se va a ir cedido”.



“Los préstamos no están en el menú de opciones que estamos considerando. Tiene una vida encantadora y un lugar excepcional en España, así que para irse tendría que pasar algo excepcional”, remarcó sobre el presente del atacante, quien disfruta sus días libres jugando gol, un deporte que dice disfrutar más que el mismo fútbol.



La situación con el club es complicada, pues a la negativa del jugador para salir cedido se suma el alto costo salarial que implica tenerlo dentro del plantel, motivo por el que la directiva merengue se mueve en el mercado y busca alternativas para ubicarlo en otros equipos, teniendo en cuenta que Manchester United, principal apuntado para quedárselo, también se bajó de esta opción.



El salario de Bale en Real Madrid es cercano a los 17 millones de euros netos.