El inesperado ídolo de Reinier, nuevo fichaje de Real Madrid: ¡James!

El brasileño Reinier es una de las grandes figuras para ver en el Preolímpico del Eje Cafetero.

A los 18 años recién cumplidos acaba de ser fichado por el Real Madrid, a cambio de 30 millones de euros, lo que garantiza no solo la renovación de la nómina sino también la confianza en jugadores de buen pie.



El campeón de Copa Libertadores con Flamengo no ha tenido el protagonismo esperado en el torneo Sub 23, precisamente porque tuvo que ir a su país para finiquitar su traspaso.



Inevitablemente habla ya como jugador 'merengue' y elige en la plantilla a un inesperado jugador al que quiere seguir: James Rodríguez.



"Es un gran jugador, me inspiro en él, es un crack", declaró en Caracol TV tras la victoria de Brasil contra Uruguay por 3-1.

En una plantilla llena de estrellas llama la atención que el nuevo jugador tenga tanta atención en el talento del colombiano, quien será pronto su compañero.



Brasil se perfila como candidato serio no solo a quedarse con uno de los cupos a Tokio 2020 sino a ser el mejor equipo del campeonato.