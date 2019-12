Habló jugador por el que se suspendió un partido: lo acusaban de nazi

En la Liga de España se suspendió un partido de la segunda división entre Rayo Vallecano y Albacete por cantos de los hinchas del conjunto local contra un futbolista del cuadro rival.



Roman Zozulya recibió ofensas como "put* nazi" y el equipo de Albacete decidió no salir a jugar el segundo tiempo. Ahora, el ucraniano respondió y habló sobre este tema.

"Es toda Ucrania la que apoya al ejército y yo no voy a abandonarlos. Todo lo que se dice sobre mí no es verdad. Solo soy un futbolista y patriota de mi país... Quiero preguntar, he recibido el apoyo de presidente de mi país ¿Algún presidente apoyaría a un nazi? Me voy a reunir con la dirección del equipo y seguro que haremos algo. Estoy cansado de escuchar este tipo de insultos", mencionó el futbolista.



El ucraniano es acusado de ser nazi por varias fotos y polémicas en su país. Ahora, el jugador se defendió y se espera que se defina su futuro.