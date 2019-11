Real Madrid no aprovechó la derrota del Barça: empató 0-0 con el Betis

El Real Madrid empató 0-0 con el Betis en el Santiago Bernabéu, este sábado, en la jornada 12 de la Liga de España, con lo que llegó a 22 puntos e igualó al Barcelona en el primer lugar de la tabla. El cuadro blanco fue incapaz de anotar en su estadio y cedió la posibilidad de terminar como líder único.

En el primer tiempo los locales gozaron de la oportunidad más clara en un tanto del belga Eden Hazard que fue anulado posteriormente por el colegiado a instancias del sistema de videoarbitraje (VAR).



Además, el francés Karim Benzema tuvo un mano a mano en el minuto 6 que logró despejar Joel a saque de esquina. Mismo desenlace tuvo una ocasión de Sergio Ramos en el m.43 después de que el capitán madridista se quedase arriba tras un saque de esquina.



El conjunto sevillano no disparó entre los tres palos hasta el m.44 en el que el español Sergio Canales lo intentó desde muy lejos al ver adelantado al belga Thibaut Courtois, pero este se repuso y logró despejar el balón a córner.



En el segundo tiempo, el Real Madrid tuvo la iniciativa, pero no fue claro en la finalización de las jugadas. El cuadro blanco reclamó a los 74 una mano en el área de Zouhair Feddal como penalti, pero el juez dijo que no.



Pese a que el Real Madrid tuvo varias aproximaciones y realizó siete remates a puerta, no pudo anotar para ganar y aprovechar el tropiezo del Barcelona.



Luego de la goleada al Leganés, el Real Madrid parecía haber superado su mayor problema en la temporada: el gol. Sin embargo, este sábado volvió a mostrar que cuando se nublan sus hombres de ataque no hay quien la meta. Ahora, Zidane y sus dirigidos se preparan para recibir el próximo miércoles al Galatasaray, por la cuarta jornada de la Champions League. en la que está obligado a anotar y a ganar, para recuperar el terreno perdido.

​