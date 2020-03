¡Resurrección del Real Madrid! ¡El clásico contra Barcelona es suyo!

Un golpe sobre la mesa. Así, sin complejos. Eso fue lo que dio Real Madrid ante su gente en el estadio Santiago Bernabéu, al apuntarse una victoria luchadísima y justa por 2-0, en el clásico contra el FC Barcelona.

Y no es solo por lo que dice la tabla de posiciones de LaLiga: 56 puntos para los de blanco, 55 para los azulgrana. Es que el fiel público en Madrid no veía un triunfo de los suyos contra el archirrival desde 2014, es que vienen de una debacle en la Champions league (1-2 contra M. City) y de unas semanas en medio de un mar de dudas, es que lo que no cuenta la estadística es el tamaño del baño de confianza que se han dado Zidane y los suyos.



Con buen ritmo, más fútbol que testosterona, un poco más de ambición de lo habitual de lado y lado, arrancaba el clásico en el Bernabéu.



En el Madrid intentaba Benzema con un puntazo muy elevado y poco después Kroos, en buena asistencia del francés, enviaba su remate por arriba. Y por Barcelona Griezmann se juntaba con Messi y Jordi Alba devolvía la pelota al francés, pero todo acababa con un remate muy alto.



A los 29 aparecía la figura de Messi en el panorámico de Courtois, un remate sobre la izquierda, con Vidal y Griezmann como socios. No pasó del susto.



Se lo perdió Arthur a los 34 en un pase fenomenal de Griezmann, pero en el mano a mano con Courtois no pudo el brasileño con la enorme figura del belga. Y eso que no llegaba todavía su máximo lucimiento, que sería contra el mismísimo Messi, quien de frente al área le sacó un riflazo y él reaccionó con efecto felino. ¡Tremendo!



Claro, que como hubiera sido gol ese espectacular remate de Isco a los 55, al que voló, literalmente, Ter Stegen, habría que inventar un nuevo adjetivo.



Terminaba mejor el primer tiempo Barcelona, contra un Madrid al que le vino de maravilla el descanso.



A los 59 vendría un pestañeo en el área del Barcelona, que para ese momento parecía refugiado en su terreno, y sobre la raya sacó Piqué el cabezazo de Isco, cuando la pelota merodeaba frente al arco ante el roce, medio dubitativo, de Ter Stegen.



Inaudito era lo que desperdiciaba Benzema en el derechazo al palo del portero de Barcelona y no veía Barcelona la manera de sacudirse del asedio local.



Braithwaite presentó sus credenciales a los 69 minutos al ganar la banda a pura velocidad y soltar un remate que reventaron los zaguero sobre la raya, y un minuto después estalló en júbilo el Bernabéu: entendió todo Kroos, le puso el pase abierto a Vinicius Jr y este sorprendió a la zaga, rozó a Piqué y castigó a Ter Stegen para el 1-0 parcial.



Desactivó la bomba del empate Marcelo a los 75 con un carrerón que le sacó a tiempo la pelota a Messi cuando ya se perfilaba para vencer a Courtois… ¡y lo celebró como un gol el brasileño!



Parecía que caía el segundo tanto local cuando la combinación Benzema-Carvajal-Vinicius, con taco de este último, se arruinaba por un fuera de lugar del defensor.



A los 82 se lo perdía Barcelona en la gran asistencia de Messi y su amargura reflejaba lo que sentían sus compañeros en el campo: no había caminos, nadie encontraba la manera de tumbar la muralla de Courtois... no bastaba -ni brillaba- Messi.



Y el tiempo pasaba y Ramos se paraba frente a la pelota en el tiro libre directo al arco catalán que se quedaba en la barrera. Y no habría ya tiempo de hacer mucho más y ganaban los locales y se abrazaban, mientras James aplaudía en la tribuna. Y entonces Mariano, Mariano el descartado, clavaba el último puntillazo al picar detrás de Umtiti y meter el balón por el pequeño rincón que no cubría Ter Stegen. 2-0 y persiana abajo.



Triunfo clave, triunfo a lo grande. Felicidad total en la casa blanca. El clásico ha vuelto, después de seis años, a ser suyo.