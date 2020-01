Con James titular, Real Madrid golea a Zaragoza y va a cuartos de Copa

Un día más en la oficina fue lo que vivió el Real Madrid en su visita al Zaragoza, al que superó 0-2 sin muchas angustias para instalarse en cuartos de final de la Copa del Rey.



Con James desde el pitazo inicial, el equipo de Zidane tomó ventaja pronto, supo defenderla en un pequeño lapso de inspiración del local en la primera etapa, y después simplemente administró y dejó pasar el tiempo.



Ya en el minuto 5 se notaba la superioridad: Toni Kroos metió uno de sus pases magistrales para Varane, quien solo tuvo que empujar la pelota para marcar el 0-1 parcial.



Parecía que James celebraría a los 13 minutos, cuando lo habilitó Marcelo, pero prefirió el pase a Vinicius y se perdió la ocasión.

Vendría una escaramuza del Zaragoza, que exigió a Areola en un zurdazo de Kagawa y obligó a Sergio Ramos a salvar su arco en otra llegada de Clemente. Pero hasta ahí.



Porque justo cuando peor lo pasaba el equipo ‘merengue’, apareció Lucas Vásquez a los 31 minutos para tomar otro gran pase de Kroos, en una jugada personal del alemán, que acabó con el 0-2 y de paso con el entusiasmo del Zaragoza.



Para el complemento el partido entró en un bache, con el Madrid cómodo sin exigirse y el Zaragoza ilusionado con la llegada del colombiano Luis Suárez apenas a los 58 minutos, extrañamente suplente a pesar de ser el goleador de su equipo.



James acusaba un poco la inactividad, lucía algo desconectado en el medio,m tal vez demasiado retrasado, y parecía que se iría pronto, pero no…



Al minuto 57, un remate englobado, que debió ser pase, acabó mansamente en las manos del portero. Pero a los 76 se reconcilió con Zidane al acompañar una salida masiva, encontrar un pequeño espacio para meter un pase preciso, con su sello, y dejar a Vinicius de frente al portero rival, a quien castigó sin dudar. Hacia él corrió el brasileño para celebrar el 0-3.



Zidane entendió que no era suficiente y le dio paso a Benzema, quien puso el 0-4 a los 79 minutos.



El técnico del Zaragoza, Víctor Fernández, quien eligió una nómina mixta en el que será tal vez su partido más importante de la temporada, y no apostó por ejemplo por Suárez, su delantero más rendidor, hasta bien entrado el segundo tiempo. No es culpa igual del Real Madrid, que ganó sin despeinarse y mantuvo una racha de buenos resultados que ya mete miedo…