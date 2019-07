El plan de Dani Alves para volver a jugar con Neymar en Barcelona

Dani Alves, campeón y mejor jugador de la Copa América 2019, sigue desempleado y en la búsqueda de un reto interesante.

Se sabe que ha recibido varias ofertas pero para él la más importante debe venir del FC Barcelona, equipo del que salió hace tres años y al que espera volver sin mayores contratiempos, ahora que es agente libre.





Según UOL Esporte de Brasil, el plan del lateral pasa por el fichaje de su gran amigo Neymar y por la salida de un jugador que Ernesto Valverde considera intransferible.



Según la versión, Alves esperará hasta agosto para volver a un equipo al que ha ido, personalmente, a ofrecerse. Su idea es darle tiempo a la compleja salida de Neymar del PSG, que pasaría por un canje que incluya a Nelson Semedo, el lateral que contaron precisamente cuando el campeón de Copa América decidió que se iba.



El problema es que Bartomeu, el presidente de Barcelona, no quiere meterse en un lío por Neymar, quien salió del club en los peores términos. Y además no quiere molestar al DT Valverde, quien ha pedido expresamente que no se toque a Semedo, quien tuvo una opción de ir al Atlético de Madrid.



¿Qué pasará? No es la única opción de Alves, de 36 años y con la certeza de estar quemando sus últimos cartuchos en Europa. El plan no parece sencillo, pero en el mercado actual puede pasar cualquier cosa.