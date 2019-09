¿Nueva oportunidad para James? otro lesionado del Real Madrid

Sigue la racha de lesiones para el Real Madrid: este domingo se confirmó que su delantero Luka Jovic sufrió una lesión en el partido que la Selección de Serbia perdió contra Portugal 2-4 y aunque no podrá estar en el partido del martes próximo contra Luxemburgo, el jugador seguirá concentrado con el equipo serbio.

La Federación Serbia de Fútbol publicó un comunicado en el que explicó la situación: "En el partido contra Portugal recayó de una lesión con la que se unió a nuestra Selección y tras ser examinado por los médicos, se determinó que no juegue este martes contra Luxemburgo", escribió, aunque no se especifica el tipo de lesión.



Aunque Jovic jugó muy poco, pues entró en el minuto 87 del partido contra Portugal, ese corto lapso le bastó para recaer de una lesión, según indica el comunicado, lo que llama la atención pues en el Real Madrid no había aviso de alguna posible molestia.



Jovic ya había sufrido una lesión desde su llegada al Real Madrid, en julio pasado, lo que le tuvo algunas semanas fuera de los terrenos de juego.



Esta lesión ocurre justo cuando James Rodríguez se encuentra en la etapa final de su recuperación, lo que le da un respiro al técnico Zidane, quien además de las bajas por lesión de Isco Alarcón y de Eden Hazard, así como la de Gareth Bale por suspensión, podría contar con el colombiano para el próximo partido contra Levante, el próximo fin de semana.

​