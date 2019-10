La increíble sequía de gol de Messi y el rival ideal para romperla

Lionel Messi no ha podido comenzar la temporada 2019-2020 como quisiera y así no ha podido darle una mano al Barcelona, que ha sentido su ausencia y no la pasa bien ni en la Liga de España ni en la Champions League.

El argentino se lesionó y no pudo empezar la campaña, así que solo ha jugado cuatro partidos, uno de ellos completo esta semana frente al Inter en Champions. Y lo peor, no ha podido anotar gol. De hecho, tiene una sequía de más de cuatro meses con la camiseta azulgrana.

Son 134 días en los que Messi no ha podido marcar. La última vez fue el 25 de mayo en la final de la Copa del Rey que Barcelona perdió con Valencia 2-1. Aunque todavía no supera su racha más larga sin anotar: 146 días en la campaña 2006-2007.

Sin embargo, la ‘Pulga’ tiene la gran oportunidad de romper su sequía este domingo 6 de octubre en el partido de Liga entre Barcelona y Sevilla, que se disputará en el Camp Nou frente al Sevilla, a las 2 de la tarde.



El Sevilla es el equipo al que más goles le ha marcado Messi a lo largo de su carrera: 36 anotaciones en 37 enfrentamientos, para demostrar que el equipo andaluz es su víctima preferida. En la Liga, Messi se cruzó con Sevilla en 25 oportunidades y le marcó 28 goles, para un promedio de 1,12 goles por juego. ¡Qué ‘papayazo’ tiene Lionel!