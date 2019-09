Simeone convoca a Santiago Arias para el partido contra Real Sociedad

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este viernes a 19 jugadores para el partido contra la Real Sociedad, con las conocidas bajas de Álvaro Morata y Thomas Partey, la presencia de Stefan Savic, el regreso de Ángel Correa, el descarte de Iván Saponjic y la continuidad de Rodrigo Riquelme. El colombiano Santiago Arias también está en la lista y viajó para el encuentro de este sábado, a las 11:30 a.m.

Son los principales trazos de la citación publicada esta tarde por el club rojiblanco, antes del viaje a San Sebastián, donde el sábado defenderá su liderato y su pleno de puntos, nueve en tres jornadas, en el Reale Arena, nueva denominación de Anoeta, y donde no estarán ni Morata ni Thomas, que no se han recuperado a tiempo.



El colombiano Arias no ha tenido todavía minutos en la Liga y a diferencia de la temporada pasada cuando Simeone lo rotaba con Juanfran, esta vez todo el protagonismo ha sido para el inglés Kieran Trippier, quien se consolidó en la titular.



Sí está disponible y en la convocatoria Stefan Savic. El central montenegrino ya ha superado unas molestias en el muslo que le han apartado de tres partidos, uno con el Atlético de Madrid -el pasado 1 de septiembre ante el Eibar- y dos con su selección, hace ocho días ante Bulgaria y el pasado martes frente a la República Checa.



También vuelve a la lista Ángel Correa, después de cumplir los dos encuentros de sanción que arrastraba de la pasada Liga -en las dos primeras citas del torneo-, superar el proceso vírico que le apartó de la tercera cita del campeonato y asegurar ya su continuidad en el club tras el cierre del mercado de fichajes.



En cambio, Simeone descartó de nuevo al delantero Ivan Saponjic, inédito aún con el equipo en esta temporada después de su fichaje procedente del Benfica B, y contó con un canterano en esa misma posición: Rodrigo Riquelme, que ya tuvo minutos en el segundo tiempo del último duelo contra el Eibar en el estadio Wanda Metropolitano.



La convocatoria, de la que aún deberá descartar a otro jugador antes del partido, está formada por 19 jugadores: los porteros Jan Oblak y Antonio Adán; los defensas Kieran Trippier, Santiago Arias, Stefan Savic, Felipe Hermoso, José María Giménez, Mario Hermoso y Renan Lodi; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Vitolo y Thomas Lemar; y los delanteros Diego Costa, Joao Félix, Ángel Correa y Rodrigo Riquelme.