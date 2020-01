Los detalles del cruce entre Simeone y Valverde tras la expulsión

Diego Simeone habló este domingo luego del partido en el que Atlético de Madrid venció al Real Madrid por la tanda de penaltis y allí habló de Federico Valverde, quien recibió una tarjeta roja por una jugada en los últimos minutos.



“Fue la jugada más importante del partido porque si seguía, probablemente era gol. Le dije que no se preocupara porque cualquiera hubiera hecho eso en su lugar, él hizo lo que tenía que hacer y veremos cuantas jornadas le dan”, expresó.

Posteriormente, dio otra vez un valor importante al volante uruguayo en el resultado del juego.



“En el alargue el jugador más importante toma una decisión justa y nos priva de una situación importante que pudo haber definido el partido”, añadió.

Cuando Valverde fue expulsado, uno de las personas que se le acercó fue Diego Simeone y eso también lo resalto el jugador uruguayo en rueda de prensa.



“Simeone también se acercó y me dijo unas palabras que no voy a decir, pero lo quiero destacar porque eso no lo hace cualquiera”, dijo el futbolista.