¡Titulares confirmados! FC Barcelona y Real Madrid, con onces de gala

FC Barcelona y Real Madrid disputarán, después del aplazamiento, el esperado clásico de LaLiga y del fútbol mundial.

El local, que espera no tener dificultades con los simpatizantes de la independencia catalana en el Camp Nou, no tendrán sorpresas en su once estelar:

Estos serán sus suplentes: Neto, Sergio, Aleñá, Vidal, Umtiti, Carles Pérez y Ansu Fati.



Entre tanto, Real Madrid también confirmó sus elegidos, sin el colombiano James Rodríguez por lesión: