Trippier habló de su salida de Tottenham: ¿problemas con Pochettino?

Kieran Trippier salió sorpresivamente de Tottenham para convertirse en lateral de Atlético de Madrid y aunque no fue un cambio esperado, la actuación del futbolista frente a Real Madrid demostró que el jugador tiene capacidad para afrontar el reto que tiene y adaptarse de manera sencilla a lo que quiere Diego Simeone.



Con base en ello y luego de la aplastante victoria del equipo colchonero sobre los merengues, Trippier habló de su transferencia: “Creo que era tiempo para mí de hacer un cambio y seguir adelante. Eso no necesariamente significa que estuviera en la obligación de cambiar”.



Y luego disparó una polémica frase en la que dejó ver que el ambiente para él no fue tan sencillo de manejar en los ‘spurs’ como realmente se creía que era: “Las cosas que se dieron por detrás en Tottenham, sobre las que no quiero debatir muy a fondo, me dieron el punto de partida para salir del club y seguir hacia delante”.



Finalmente, contemplando las experiencias de Diego Costa y Álvaro Morata en la Premier League, confesó que ellos dos fueron los que le dieron la bienvenida y aseguró que su traspaso y llegada al cuadro colchonero no ha sido complicada: “Estar acá fue mucho más sencillo de lo que esperaba, lo mismo sucedió desde que llegué”.