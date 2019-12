Vidal cumple su 'amenaza': se deja querer por un grande de Inglaterra

Arturo Vidal no parece hablar por hablar: recientemente dijo que no está a gusto con la suplencia en el FC Barcelona y casi de inmediato su agente empezó a atender llamadas desde Inglaterra.

Según reportes de prensa, el chileno es objetivo de Mancheser United, cansado de no poder contar con Paul Pogba en el mediocampo y con la necesidad de un hombre con roce internacional.



Según el portal FCInterNews, ya los responsables del equipo rojo hicieron contacto con el agente Fernando Felicevich, para agilizar la operación y tenerlo en sus filas de inmediato, es decir en el próximo enero, cuando se abra la ventana de transferencias de invierno.



Vidal ha admitido que se siente frustrado con los pocos minutos que tiene en Barcelona y que no tiene intención de esperar mucho para definir su futuro. Hay que decir que tiene solo 9 partidos jugados y apenas en tres de ellos fue inicialista, una situación que no vivía en Alemania con el Bayern y que no está dispuesto a resistir.



Según la versión, Manchester United pagaría los 15 millones de euros que exige Barcelona para liberarlo, una cantidad que no es sencilla de asumir para un hombre de 32 años.