¡No se lo pierda! El golazo de Dani Parejo en el empate del Valencia

Este viernes se jugó el primer partido de la jornada 27 del campeonato español. Valencia igualó de visitante con Alavés gracias a un golazo de tiro libre del capitán Dani Parejo. El centrocampista español soltó un derechazo extraordinario y bien ubicado que no pudo atajar el portero Pacheco. Más adelante igualaría las acciones Édgar Mendez.

Con el empate, Valencia llega a 42 puntos y en la séptima posición queda a tiro de los puestos europeos. Por su parte, el Alavés se mantiene en la mitad de la tabla, puesto once, con 32 unidades.



La jornada continuará este sábado con los duelos entre Atlético Madrid vs Sevilla y Barcelona vs Real Sociedad.