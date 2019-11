¿Qué pasó con el VAR? Polémica en el partido de Atlético de Madrid

El partido entre Sevilla y Atlético de Madrid enfrentaba a dos equipos de la parte alta de la tabla de posiciones. No obstante este partido se jugó a muerte, pues la derrota de Barcelona dejaba al vencedor de este encuentro como líder momentáneo. El partido terminó 1-1 y lleno de polémica.

En el minuto 92 de partido, con el equipo andaluz volcado al ataque, los dirigidos por Simeone aprovecharon los espacios y crearon una jugada para Diego Costa rematará solo en el área y el balón fuera detenido por el portero, sin embargo, el rebote fue capturado por Álvaro Morata que ramató y el balón fue detenido por el defensor central en la raya de gol.



La polémica surge porque el defensor Jules Koundé cayó sobre la pelota y el balón pegó en sus manos, y después retuvo en balón con sus muslos para evitar que Morata rematara nuevamente.

Sobre este tema se han generado diversas reacciones, pues esta es un acción bastante particular, en la que el árbitro evitó el uso del Var, como herramienta para una confirmación de su decisión.



"No se puede pitar penalti cuando tienes las dos manos apoyadas en el suelo. Lo que sí queda claro es que hay retención de balón y debió sancionarse con libre indirecto dentro del área, no con una falta de Morata que no existió", dijo un experto arbitral en Radio Marca.

Por ahora, Atlético de Madrid y Sevilla llegan 22 puntos cada uno y no pudieron quitarle el liderato a Barcelona, que podría quedar en manos de Real Madrid si el conjunto merengue obtiene una victoria contra Real Betis.