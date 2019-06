Vinicius Jr. se suma al pedido del Bernabéu: ¡Queremos a Mbappé!

Vinicuis Jr. se pone a punto para el inicio de la temporada de revancha que planea el Real Madrid en 2019-2020.

Y en el empeño de recuperarse tras unos meses de pesadilla, no escatimó en esfuerzos: pidió, como el ala dura de la hinchada, otro refuerzo estelar con título de campeón mundial: Kylian Mbappé.



En entrevista con el 'Telefoot', de Francia, fue claro: "el futuro de Mbappé está en el Real Madrid".



No será fácil, pero aún así debería ser elegido: "claro que se que todos los aficionados del Real Madrid sueñan con Mbappé. Pero no solo los del Madrid, sino los aficionados de todos los equipos".



Se trata de un pedido que ya, durante la presentación del belga Eden Hazard, hicieron los hinchas en el Santiago Bernabéu:





Tras las llegadas de Jovic, Rodrygo y el propio Hazard, un fichaje como el del francés se antoja complicado... excepto que Florentino Pérez se obsesione y meta presión, en cuyo caso encontrará una tremenda oposición en el PSG, que asegura que el proyecto del club se construye sobre el talentoso Mbappé: