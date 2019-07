Zidane cambia su discurso sobre Bale: 'No jugó porque él no quiso'

La conmoción y las respuestas generadas por las palabras de Zinedine Zidane respecto a Gareth Bale despertaron todo tipo de especulaciones respecto al futuro del jugador y a su mala relación con el entrenador merengue. Sin embargo, luego de arribar a la Washington para enfrentar en el FedEx Field a Arsenal, el entrenador volvió a referirse al tema y su discurso cambió.



Zidane aseguró que muchas veces su español puede ser problemático, motivo por el que pudo haberse generado una confusión respecto a lo que dijo. De igual manera, afirmó que todo jugador que integre el plantel merengue será respetado y que aunque Real Madrid sí trabaja en la salida del galés, el futbolista se seguirá entrenando con normalidad.



“A veces mi español es un poco liante (causa problemas). Así que voy a intentar ser muy claro con eso, con lo de Gareth. Lo primero es que no falté el respeto a nadie y menos a un jugador porque siempre dije lo mismo, los jugadores son loa más importante y cada vez que hay un jugador aquí estoy con ellos siempre”, arrancó diciendo en técnico francés.



Luego agregó: “Lo segundo: dije que el club estaba tratando su salida. Punto. Y lo tercero, que me parece importante también: el otro día Gareth no se cambió porque él no quería, nada más. Él dijo que el club está tratando su salida y no se cambió por eso. Ahora volvemos a lo mismo. Bale es un jugador del Madrid y va a entrenar con normalidad hoy y veremos qué pasará mañana. Yo aún no sé nada nuevo de la operación”, finalizó.



A partir de esto queda claro que la situación sigue siendo la misma y que aunque Zidane intentó matizar lo dicho, buscando un poco de calma para trabajar y respecto a las constantes preguntas, lo cierto es que sigue esperando la partida del galés, quien aún no encuentra equipo y analiza ofertas hasta de China.