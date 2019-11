Zidane sí sabe jugársela: 'La gente tiene que estar con Gareth Bale'

Gareth Bale y Real Madrid podría no ser un matrimonio condenado al fracaso, al menos por lo que se le escuchó decir en las últimas horas al técnico Zinedine Zidane.

El francés defendió sin dudar al galés, en el centro de la polémica por sus comparaciones con la selección de su país y el equipo 'merengue'.



"Creo que se hace mucho ruido con el gesto de Bale y lo que hay que hacer es centrarse en el fútbol, yo como entrenador y él como jugador. Es demasiado ya. El jugador se ha ido con la selección, ha podido jugar y nosotros lo recuperamos. Yo sólo miro el rendimiento deportivo, no lo que se dice fuera. No me interesa lo de fuera", dijo Zidane.



Sobre las críticas y la apatía del jugador, comentó "No voy a contestar más preguntas sobre Gareth. Cuando miras lo que ha hecho Gareth este tiempo... La gente tiene que estar con él. La gente que siente los colores del Madrid, tiene que estar con Bale", añadió, aclarando que sus molestias físicas son cosa del pasado: "Hablé con Gareth como hablo con todos los jugadores. Hablo de lo del campo, no de lo de fuera. Está bien. Ha entrenado con normalidad".







Respecto del comentario que tanta molestia causó, sobre que es más feliz en Gales que en el Madrid, el DT resumió: "A lo mejor por el idioma él está más a gusto. Cuando marcó el gol de la final de la Champions... Yo no creo que haya que ir más lejos".



Cuando le preguntaron si el propio Bale debería hablar, simplemente dijo: "Lo que te puedo decir es que está bien después de su lesión. Ahora está disponible, está con nosotros"¿Bale es titular indiscutible?: "No te voy a contestar. Yo voy a contar con todos. Sabemos lo que nos puede dar Gareth".



La actitud del francés para defender a un jugador discutido contrasta con la frialdad para hablar, por ejemplo, de Odegaard: "Le veo muy bien, aportando mucho. Del futuro no voy a hablar. Como entrenador pensaré en hacer las cosas bien mañana".



Eso por no mencionar lo que ha sido con el colombiano James Rodríguez...