El inesperado anuncio de Zidane que ilusiona al madridismo

Zidane, técnico del Real Madrid, bromeó sobre los fichajes de última hora que en el pasado realizó el presidente Florentino Pérez y aseguró que hasta el cierre del mercado el lunes "puede pasar de todo" y se puede dar "una bomba o dos" para reforzar una plantilla que defendió.

"Hasta el lunes noche puede pasar de todo, una bomba o dos, veremos", aseguró en rueda de prensa tras hacer una defensa de la plantilla de la que dispone.



"Al final es la plantilla que tengo y estoy muy orgulloso de los jugadores que tengo. Para mÍ son los mejores. Cuando llegas quieres hacer unos pocos cambios pero cuando la temporada empieza yo estoy a gusto. Hasta el 2 (de septiembre) pueden cambiar cosas pero con la plantilla que tengo no me puedo quejar. Si me quejo mejor me cambio de trabajo. Todos los entrenadores quieren entrenar a este equipo", añadió.



Pese a que en su regreso se dijo públicamente que el poder de Zidane sería mayor, el técnico aseguró que es en el campo donde manda y quiso dejar claro que su relación con Florentino Pérez siempre será buena.



"La toma de decisiones que tengo yo es en el campo y es lo que me interesa. La relación con el presidente siempre ha sido muy buena. Es quien me ha traído a jugar a este gran club y eso nunca lo voy a olvidar. De vez en cuando mejor aclarar cosas. Nuestra relación es buena y lo que se dice fuera me da igual porque no lo puedo controlar", manifestó.