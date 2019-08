¿Se renovó el Madrid? Así afrontó Zidane su primer partido como DT

Aunque se hablaba de renovación en Real Madrid, la formación que Zinedine Zidane presentó para su debut en La Liga no se distanció mucho de la última que usó antes de su adiós a la institución merengue el pasado 31 de mayo de 2018, cuando por algunas diferencias con Florentino Pérez abandonó su lugar como entrenador.



El técnico francés, ganador de tres Champions League con el equipo de la capital española y quien volvió para salvar al equipo luego de una serie de desencuentros con varios entrenadores, pidió todo lo posible en refuerzos para darle la vuelta a la situación y aunque lo obtuvo en el mercado, las lesiones y sus decisiones tras lo visto en la pretemporada terminaron por hacerlo delinear un equipo con muy pocos jugadores nuevos.



De los jugadores solicitados por Zidane, el único que no llegó fue Paul Pogba, quien permanece en Manchester United y, de momento, no parece muy cerca de un cambio, sin embargo, Hazard, Jovic, Ferland Mendy y Rodrygo, entre otros, sí arribaron por lo que el técnico cuenta con una amplia cantidad de futbolistas si es que quiere rotar, algo que no sucedió frente a Celta.



De los 11 titulares presentados en Balaídos, 7 disputaron el último partido que Zidane dirigió en 2018, la final de Champions League en la que venció a Liverpool por 3-1 y se coronó por tercera vez como campeón del certamen en condición de entrenador. Ellos son: Ramos, Varane, Modric, Kroos, Casemiro y Benzema.



Si a esto se agrega que Isco, quien fue titular en Kiev, ingresó contra Celta desde el banco y que Bale, titular en Vigo, en la Champions fue suplente para ingresar al minuto 71, queda demostrado que la rotación fue mínima, teniendo en cuenta también que Carvajal regresaría para la próxima fecha ya que se encontraba suspendido por amarillas.



Entre las modificaciones realmente no hay mucho por analizar, pues Courtois ya tenía un lugar asegurado pero Navas sigue esperando su lugar, Odriozola entró por un suspendido Carvajal, Bale es alternativa por los extremos en ausencia de Hazard y Vinicius está construyendo su camino aunque también podría ser sustituido por otro de los jugadores de más experiencia.



El panorama bajo este análisis demuestra que Zidane eligió a los viejos conocidos para su estreno y que mientras los lesionados no regresen, parece que serán quienes terminaron jugando con él en la temporada 2017/18 los que se perfilan como titulares; una situación que seguramente preocupará a James, pues aunque en el club esperan que la historia también se repita en lo que respecta a los títulos, en lo personal, para el colombiano, sí debe haber un cambio, pues bajo la dirección del francés nunca tuvo buenas posibilidades.