Zidane da a Keylor el apoyo que otros sueñan: 'No contemplo su salida'

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, fue rotundo en cuanto a la continuidad del portero costarricense Keylor Navas, al que calificó como un jugador importante de la plantilla con el que va a contar a lo largo del curso.

"No contemplo la salida de Keylor. Es un jugador del Real Madrid, importante. Siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. No contemplo la posibilidad de que se vaya", dijo el entrenador del Real Madrid.



"Keylor Navas está aquí y lo de fuera no lo podemos controlar. Quiere jugar y demostrar que es muy bueno como los demás y trabaja en este sentido y eso es lo más importante para una entrenador. Para mí la situación es la misma. Vamos a tener muchos partidos y voy a contar con él", insistió Zidane.



"Keylor está aquí y pienso solo en eso. Es un jugador importante para nosotros", subrayó el técnico francés, que ni siquiera dejó la puerta abierta a una posible marcha al París Saint Germain como se ha apuntado en las últimas horas.



"Es una cosa que no contemplo por muchas razones. Sobre todo porque es muy importante para nosotros. Es un jugador que va a contar en el equipo. Este es el mensaje que quiero dar. Hasta el 2 de septiembre vamos a hablar de fichajes. Pero quiero contar con Keylor porque va a aportar mucho este año", añadió.