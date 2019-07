La evasiva respuesta de Zidane sobre el regreso de James a Real Madrid

Muchos parecen estar a favor del regreso de James Rodríguez al Real Madrid, después de dos años de ausencia por estar jugando con el Bayern de Múnich. Gran parte de la afición merengue quiere de vuelta al colombiano; según alguna parte de la prensa española, Florentino Pérez, presidente del club, también estaría encantado de volver a tener al creativo en su equipo; pero parece que hay solo un personaje que se sigue resistiendo a la segunda oportunidad para James: nadie menos que su técnico, Zinedine Zidane.

Es sabido que el entrenador francés fue el que le abrió la puerta de salida a James hace dos temporadas para que se fuera a Alemania, pues no lo tenía en sus planes. Ahora, que el colombiano se ha unido a trabajos de pretemporada esperando definir su futuro, se ha dicho que se podría quedar en la casa blanca, debido a las lesiones de varias piezas en el plantel de ‘Zizou’ y a los malos resultados en los juegos de preparación de pretemporada.



Sin embargo, no hay versiones oficiales y el interés del Napoli italiano, así como del Atlético de Madrid, no se ha desvanecido.

Este martes, después de que el Real Madrid perdiera con Tottenham Hotspur en Múnich, en el torneo amistoso denominado Audi Cup, Zidane habló con la prensa. Y vino la incómoda pregunta para el DT, sobre la realidad de James y la oportunidad de que vuelva a jugar en su equipo para la campaña que se avecina.

Su respuesta fue evasiva, casi despreciando la posibilidad de volver a ver al colombiano vestido de blanco, y centrándose en su actual nómina, su presente y cómo salir de los malos resultados. “No lo sé. Ahora solo me importan los jugadores que están aquí (Alemania), no hay que darle más vueltas”, manifestó Zidane.