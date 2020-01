El inesperado giro de la relación de amor y odio entre Neymar y PSG

Neymar y PSG son como aquellas parejas que no se soportan en el día a día pero, al pensar en el largo plazo, entienden las conveniencias económicas y entonces deciden seguir juntos.

Neymar no quisiera seguir en París, ha dicho en sucesivas ocasiones que su anhelo es volver al Barcelona y no pierde ocasión de hacer un desplante a los cataríes dueños del PSG, quienes a su turno se han opuesto de todas las formas posibles a facilitar su salida, usando a su favor un contrato multimillonario que vence hasta 2022.



Y a pesar de todo hoy las posiciones se acercan por cuenta de un detalle no menor: la negativa de Kylian Mbappé, la joya de la corona, a negociar la renovación de un contrato que vence en 2022 pero que, en los próximos meses podrá convertirse en un imposible para los franceses y una oportunidad ideal para el Real Madrid.



Según Telefoot, los cataríes, nerviosos por la posibilidad de perder a sus dos hombres más valiosos (160 millones vale Neymar, 200 vale Mbappé), han comenzado las tareas de renovación de Neymar.



El punto principal para convencer al brasileño y su complicado entorno sería mejorar su salario, que es astronómico: 37 millones de euros brutos por temporada (cerca de 24 millones netos).



Neymar también tiene contrato hasta 2022 y los dueños del PSG podrían jugar con su interés en ir al FC Barcelona con sus amigos Messi y Suárez para presionar una negociación, que se cayó en el pasado mercado de verano pero que podría reactivarse en cualquier momento.



Una de las estrellas dejando algo del dinero invertido en sus fichajes es la prioridad, ante un escenario que provoca terror: la salida de ambos gratis en menos de un año y medio.