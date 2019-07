El caso Simons al PSG: ¿hay injusticia con los clubes formadores?

Es una de las noticias del verano. Xavi Simons, al PSG. Nació el 21 de abril de 2003. Acaba de cumplir 16 años. La edad que temen todos los clubes grandes. Es el momento de la verdad. Los directores generales tiemblan. La FIFA permite desde el año 2001 que puedan salir libres este perfil de futbolistas con 16 años. A FIFA le gustaría aplazar a los 18 años este tipo de situaciones, pero la Unión Europea lo dejó bien claro.

Hay libertad de circulación de trabajadores y por tanto, el fútbol es una actividad más de la sociedad y no puede caminar por otra autopista conduciendo con otro reglamento. FIFA, en cambio, sí puede ampliar a los 18 estas salidas a futbolistas de países fuera de la UE.



Con la ley en la mano nada que objetar. Pero es triste que se dén este tipo de atmósferas. Suena injusto a que un club como el FC Barcelona no tenga nada que decir. Un club como el FC Barcelona capta el talento, lo promociona y de repente, llega un huracán y se va gratis a otro sitio.



Xavi Simons es hijo de futbolista profesional. Quizás eso es crucial. Su padre, Regillio jugó en los 90 con Van Bommel en el Fortuna Sittard holandés. Y los futbolistas a veces quieren con sus hijos ir más deprisa en el negocio del fútbol.



Hace unos años, Santi Cañizares, en el gran torneo que organiza José Ramón de la Morena en Costa Adeje, en Tenerife, siendo entonces comentarista de Canal Plus, tuvo ojo clínico. El sabe mucho, mucho de fútbol. Y además lo cuenta bien. Jugaba el Valencia CF con un niño coreano de 12 años. Se llamaba Kangin Lee. Lo estaba bordando.



Así que, en un momento determinado, le salió del alma, se quitó los auriculares y lanzó una voz al aire: "Por favor, quitadle ya, que nos lo van a robar". Kangin Lee se lució en Arona. Hoy es el Balón de Oro del Mundial sub '20. Afortunadamente para el Valencia sigue en Mestalla. El fútbol de base deber ser transparente y limpio. Y sano. Pero Cañizares tenía razón. O se construyen códigos éticos o la ley de la selva nos hará a todos escépticos en un deporte hermoso y cada vez más repleto de negocio que es el fútbol.