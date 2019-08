¿Firman la paz y ambos se quedan? Así se reencontraron Neymar y Tuchel

Aunque se especulaba que Neymar seguía teniendo problemas con su tobillo y pese a que todavía su situación es incierta, el futbolista brasilero regresó a las prácticas de Paris Saint Germain y se mostró muy cariñoso tanto con el resto del plantel como con el cuerpo técnico dirigido por el alemán Thomas Tuchel.



Sin embargo, la situación del ex Barcelona no está resuelta, pues Barcelona y Real Madrid se siguen presentando como alternativas, mientras que su distanciamiento de la dirigencia del equipo de la capital francesa le ocasiona problemas como el no ser convocado hasta que no se sepa, realmente, qué es lo que va a hacer.



De momento, a Neymar se lo vio sonriente, trotando en compañía de su compatriota Thiago Silva y muy amistoso con Thomas Tuchel, a quien fue uno de los primeros que vio al llegar al entrenamiento y con quien se abrazó de manera afectuosa, como si estuviera demostrando que entre ellos dos no pasa nada.



A la espera del cierre del mercado de pases: ¿a dónde se irá Neymar?