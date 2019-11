El equipo europeo que sueña con quitarle a Benzema al Real Madrid

Karim Benzema pasa por un buen momento en el Real Madrid. En lo que va de la temporada ha marcado 11 goles en 15 partidos, y es el goleador de la Liga de España con 9 tantos. El francés vive una segunda luna de miel con el gol, gracias al respaldo de Zinedine Zidane, quien lo tiene como su atacante titular.



Sin embargo, hay un equipo que sueña con arrebatarle al jugador al equipo merengue. Si bien le queda contrato hasta 2021, hay alguien que conoce al ‘Gato’ y quiere llegarle al corazón para convencerlo de abandonar la casa blanca y cambiar de club.



Se trata del brasileño Juninho Pernambucano, quien ahora es el director deportivo del Lyon y quiere de vuelta a Benzema al primer equipo de su carrera. La tarea de Juninho es convencer a su excompañero para que se retire en el equipo en el que se formó.



“Mi sueño es el de proponer a Karim que termine su carrera con nosotros. Él ha triunfado en la vida, no tiene desequilibrios económicos y es nativo de Lyon. ¿Por qué no hacerlo? Podríamos hacer un esfuerzo económico aunque no le pagaríamos el mismo salario que en el Madrid”, aseguró Pernambucano en entrevista con el canal oficial del Lyon.



El brasileño tiene un plan y espera el momento para tratar de persuadir a Benzema de que vuelva a su primer amor. “Quiero hablar con Karim. Voy a esperar al momento adecuado, ya hemos intercambiado varios mensajes en el momento que yo estaba en Brasil, y sentí que su sentimiento era el de volver al Lyon. Me gustaría que Benzema viniera dos años con nosotros, y que entrene a algunos jóvenes. Karim podría ser ese líder, sueño que termine su carrera en nuestra casa”, planteó.