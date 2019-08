Mbappé se sinceró sobre la posible salida de Neymar del PSG

Kylian Mbappé anotó uno de los goles de la victoria del París Saint-Germain 3-0 sobre el Nimes en la primera jornada de la Liga de Francia y sigue en un gran momento. Pese a la euforia de la victoria los hinchas del PSG se despacharon en insultos contra el brasileño Neymar, quien manifestó que se quiere ir del club, aunque por ahora no define su futuro. Mbappé también se refirió a su compañero.

El goleador del PSG admitió que no será el mismo equipo si se confirma la salida del brasileño, quien tiene la posibilidad de ir al Barcelona o al Real Madrid y quien no estuvo en el debut del club parisino en el estadio Parque de los Príncipes.



Cuando se le preguntó a Mbpappé si el PSG mejorará esta temporada, el atacante no se guardó nada: "Depende, lo intentaremos. Pero no mentiremos; también debemos ver lo que sucederá con Neymar. No es el mismo equipo sin Neymar que con él. Pero trataremos de hacerlo por los fanáticos", dijo en declaraciones para el Canal+, luego del partido de este domingo.

⚽⚽⚽ ¡PUM, PUM, PUM! ¡VICTORIA!



Tres goles en casa son suficientes para llevarnos los primeros 3 puntos de la temporada.#ICICESTPARIS#PSGNO 3⃣-0⃣ pic.twitter.com/mG8egQoops — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 11, 2019



El París Saint-Germain (PSG) quiere al menos 200 millones de euros por Neymar, indicó este domingo el diario francés "Le Parisien", según el cual esa cifra hace que el Real Madrid sea quien tenga más posibilidades de hacerse con el delantero brasileño.



"Molesto por las ganas de irse de Neymar, Catar, propietario del PSG, quiere mucho dinero a cambio", recalca el rotativo, que recuerda que esa cantidad se acerca a los 222 millones de euros que el club parisino pagó por el jugador hace dos años al Barcelona.



"L'Équipe" destacó que, por iniciativa del entorno del brasileño, ya hubo una primera toma de contacto con el Real Madrid antes del verano que no prosperó. Hasta hace tres semanas, según sus fuentes, los dirigentes madridistas todavía apuntaban a Paul Pogba o tenían en mente la intención de fichar a Kylian Mbappé para 2020.



Con EFE