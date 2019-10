La insólita razón de un jugador para robarse el reloj de su compañero

La llegada de Dolberg al Niza causó toda una conmoción, pero más allá de las condiciones del jugador, todo sucedió por el robo que sufrió el danés en un entrenamiento, cuando se le perdió un reloj avaluado en 70 mil euros.

Días después encontraron al culpable: Lamine Diaby-Fadiga, joven delantero de 18 años, quien era una de las promesas del equipo. Él fue expulsado y aunque ya encontró nuevo club, el París FC, quiso explicar la razón por la que hizo este robo.

🚨 Lamine Diaby-Fadiga s’engage avec le Paris FC !



✍ L’attaquant international français des moins de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2023 pour les 4 prochaines saisons.



Plus d'infos ➡️ https://t.co/DlDREHjH9M pic.twitter.com/PUDJDWq7S9 — Paris FC (@ParisFC) October 2, 2019

Según escribió, “desafortunadamente me lesioné para muchos meses y mi vuelta a la competición fue aplazado otra vez después de recibir una tarjeta roja en un partido con el equipo sub 19. Me afectó mentalmente y mi situación contrastaba con el éxito y el aura de Kasper (Dolberg), mi compañero de equipo. Me desquité con él sin razón, tal vez un poco por celos. En lugar de luchar en el campo para competir con él, actué con odio".

Celos, esa sería la razón que detonó esta acción en el camerino del Niza y que causó mucho revuelo a nivel mundial, sin embargo, el futbolista espera tener una nueva oportunidad para cumplir con las expectativas que todos tienen en él.

“A partir de ahora, dejo el club en el que siempre he querido tener éxito y crecer, lo que es para mí el mayor castigo. Espero demostrarles algún día que tenían razón y que soy mejor que esto. La redención vendrá en el campo y ahora quiero dedicarme a mi gran pasión: el fútbol", añadió.