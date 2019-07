Mbappé será el mejor pagado del mundo... si Neymar lo permite

La danza de los millones que hace años se baila en el fútbol mundial podría encontrar un nuevo techo.

Se trata del salario que podría percibir el campeón mundial Kylian Mbappé por parte del PSG, no solo para que sea la piedra angular de su proyecto deportico sino, especialmente, para evitar que vaya a otro de los grandes de Europa.



Según informa el diario El País de España, el dueño del club, el jeque cataría Al-Khelaifi, averiguó que su estelar atacante habla periódicamente con Pep Guardiola y que por su influencia, en caso de salir del club parisino, su destino no sería el Real Madrid sino el Manchester City.



Ese riesgo es algo que no quiere permitirse el poderoso jeque, quien le ofrecería nada menos que ¡50 millones de euros netos por temporada! para evitar su fuga. ¿Una mejora salarial? Pregúntenle a Mbappé: ¡hoy factura 12 millones de euros!



El número claramente supera los 37 millones que percibe Neymar, el mejor pagado de la plantilla y ubica al joven de 20 años como el futbolista mejor pagado del planeta (por encima de Messi, con 40 millones, y Cristiano, con 31).



Pero ojo al efecto cascada que ese aumento salarial tendría: si PSG quiere cumplirle a Mbappé, necesitará con urgencia desprenderse de Neymar en este mercado de verano, pues con los dos en la plantilla podría incumplir el 'fair play' financiero.



El lío ahora es ¿quién quiere a Neymar? "El Barcelona es el único club que parece dispuesto a asumir el riesgo de fichar a un futbolista (Neymar) que lleva dos años entre lesionado y desconectado de la disciplina profesional, porque además es el único destino al que Neymar quiere ir bajándose el sueldo. Seguro de que el Barça no tiene liquidez, Leonardo es partidario de cambiarlo lo antes posible por Coutinho, Rakitic o Dembelé", afirma El País.



Se dice que el jeque no lo cederá por menos de 180 millones y que no quiere 'residuos' del Barcelona, pero si quiere retener a Mbappé va a tener que hacer algún 'sacrificio'.