Neymar se destapa: habló de la polémica PSG-Barcelona y su futuro

Neymar vivió un sábado especial en su regreso al PSG, después de una convulsionada pretemporada, en la que los rumores del mercado lo ubicaban fuera del equipo francés y posiblemente en Barcelona. Antes y durante el juego contra Estrasburgo, el brasileño fue abucheado y en las graderías había pancartas ofensivas. Pero al final salió aplaudido, pues marcó un golazo para el triunfo 1-0.

Y luego del partido, Neymar habló con la prensa y se destapó. No se guardó nada y habló de la novela entre PSG y Barcelona, sus reales intenciones de irse del equipo francés y su permanencia para esta temporada.



“Estoy acostumbrado a ser abucheado. Quería irme y lo dejé en claro. Entiendo a los fans, pero de ahora en adelante soy jugador de PSG”, aseguró Neymar, hablando de la reacción de la gente del PSG y confesando que eran ciertos sus deseos de irse.



Neymar fue más allá: “Todos saben que mi deseo era salir, sí, yo quería eso, y lo dejé bien claro. No voy a entrar en detalles de las negociaciones de lo que aconteció, todas las personas de aquí saben lo que pasó. No tengo nada contra el PSG o la afición. Si no te sientes bien en tu trabajo te buscas otro. Eran motivos personales, tuve mis razones para salir, dejé claro que era lo que quería e hice lo posible para salir pero desafortunadamente no me dejaron. Eso ya pasó y es la primera y última vez que hablo de lo que pasó, ahora solo pienso en el PSG”.



El brasileño insistió en que mantendrá sus deseos de ganarlo todo en París. “Es una página pasada, soy jugador del PSG y prometo darlo todo dentro del campo. Ese es mi papel y es lo que voy a hacer durante toda la temporada, ser feliz”, apuntó.