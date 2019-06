Paredes cambia de club: ¿le afectó su actuación en la Copa América?

La actuación de Leandro Paredes, en los partidos de la Selección Argentina, ha sido modesta. El volante, quien tuvo algunas jugadas interesantes frente a Colombia, pero no rindió como se esperaba, tal como sucedió contra Paraguay, sería transferido en los próximos días, pues PSG habría confirmado que no lo tendría en sus planes.



Paredes, quien salió de Boca Juniors, es un volante con llegada al área rival, maneja bien ambos perfiles y se esperaba mucho más de él desde que llegó al Parque de los Príncipes, sin embargo, su rendimiento no fue el óptimo, bajo la dirección de Thomas Tuchel no tuvo demasiada continuidad y para el plan de renovación de los parisinos no aparece.



De momento, el jugador argentino tendría algunas opciones de llegar al fútbol italiano, aunque no se sabe bien a qué equipo partirá y si podrá consolidarse en el fútbol europeo nuevamente así como lo hizo en Roma y Zenit, clubes por los que pasó anteriormente y en donde demostró condiciones técnicas suficientes.



Pese a ello, en el último año Paredes jugó poco, no se destacó en un club que necesita referentes y no mostró esa misma calidad que tuvo en sus anteriores equipos, por lo que habrá que ver en qué equipo recae teniendo en cuenta que su opción no es volver a Argentina.