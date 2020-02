Este es el equipo que Ángel Di María no puede ver ni en pintura

Corría el 2014 cundo Ángel Di María se marchaba del Real Madrid, y se dirigía a jugar con el equipo que pagó 75 millones de euros por sus servicios, el Manchester United, que como se cuenta no fueron épocas muy dulces para el argentino.

Se conoció por medio de un compañero de equipo que Di María no es precisamente fan de ver los partidos de los ‘Red Devils’ y según como aseguró Marcin Bulka, portero suplente del Paris Sanit Germain, “odia al United”.



Fideo se quito una espinita cuando en febrero del año pasado, PSG le dio la derrota al United 2 a 0 en el Old Trafford con dos asistencias suyas. En ese estadio se reflotaron viejos rencores y cuentas pendientes.



Los hinchas de Manchester United lo abuchearon desde un primer momento y la tensión fue en aumento a medida que Fideo completaba una muy buena producción futbolística y encaraba a las tribunas con insultos y provocaciones.

El clima se puso más espeso cuando el capitán Ashley Young, el lateral derecho encargado de controlarlo, con un empujón estampó a Di María contra la verja lateral. El argentino cayó por el fuerte choque y se mostró muy dolido en el brazo izquierdo; fue atendido y tardó en reincorporarse. La situación enardeció más a los hinchas locales, mientras el rosarino se ponía de pie y hacía un gesto de que no los escuchaba.

Una semana después, en una entrevista con ESPN Redes, el rosarino recordó el por qué de su mala experiencia en Manchester United, club en el que acumuló cuatro goles en 32 partidos y del que se fue tan solo un año después de llegar.



"En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleás, las cosas ya no salen de la misma manera, no es la misma la relación y el técnico decide si jugás o no. Y al no jugar, te mata también", contó Di María.



