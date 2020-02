¿Habrá cura para el dolor de Roger Martínez? América aceptaría oferta

Se abre otro episodio en la situación de Roger Martínez, uno que podría ser el fin del Vía crucis que estaba viviendo, todo esto resultado de unas declaraciones que el jugador expresó en un medio mexicano, en el que decía que desconocía las razones por las cuales no jugaba, ahora su DT aseguro que podría salir del equipo Azteca próximamente.

“Tengo tres años y medio más de contrato con América. Me estoy entrenando al 100%, como lo he vendido haciendo, pero no me han dado oportunidad de jugar. Nunca dije que me quiero ir. No estoy lesionado, creo que estoy viviendo una injusticia”, subrayó en su momento el deportista cartagenero.

Ahora el protagonista es su entrenador Miguel Herrera, quien volvió hablar sobre la situación.



El DT del América en conversación con el programa Mexicano Linea de Cuatro dijo: "Roger tomó una decisión y se equivocó y sigue tomando decisiones equivocadas (...) A mí completamente me rebasó la decisión de si jugaba o no, vino una orden, la cual hay que acatar".



De la misma manera, añadió: "Su representante está hablando con los otros equipos que tiene posibilidad, sé que tiene una buena oferta que el club está por aceptar, igual también la tienen que aceptar Roger y su agente."



Miguel Herrera, luego de asegurar que la decisión de que el colombiano volviera a jugar o no ya no dependía de él, aclaró que el tema está en manos de las directivas, las cuales parecen no estar conformes por las declaraciones del atacante.

“A mí y a todos nos rebasó, él lo sabe perfectamente bien como venía la circunstancia y dónde están molestos por las declaraciones que él hizo. Yo seguiré hablando con la directiva, si está aquí, si lo debemos tomar en cuenta o no” dijo el DT en entrevista telefónica en el programa Los Capitanes de ESPN.

El DT aclaró que no tiene nada en contra del jugador, y que el actuar no fue el indicado, que Martínez tuvo que hablar con él “antes de haberlo hecho por fuera y público”.



“Son decisiones que se toman, seguiremos trabajando y hablando con la gente, y la última decisión no corre por mi cuenta", concluyó Herrera.