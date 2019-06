Jugador mexicano contó cómo se salvó del cáncer y volverá a la cancha

Miguel Layún vivió en las últimas semanas el momento más duro de su carrera, aunque no tuvo que ver nada con el fútbol. El jugador mexicano que actúa en Monterrey fue diagnosticado con cáncer, aunque ya fue operado y curado por completo.

"La verdad es que no puedo dar una explicación de por qué sucedieron las cosas. Un día decidimos con mi esposa hacernos un chequeo médico. Ahí sucedió una cosa que no imaginamos. Lo primero que me reportaron fue que había un quiste complejo.



Días después me llamó el doctor y me preguntó que cuando me haría el siguiente examen. Yo en ese momento dije que después de la Copa de Oro, pero él me dijo que lo hiciera lo antes posible. Ahí empezó la duda que no fuera un quiste sino un tumor. Apenas me mencionan esa palabra no percibe de la misma manera. Se trataba de un tumor maligno. Al final el diagnóstico es que se pudo remover así que gracias a Dios puedo decir que tuve cáncer, pero ya está curado", contó el jugador en un video compartido por el club.

Luego de la operación y los exámenes posteriores, el jugador fue declarado como sano y es así como espera por la pretemporada de su equipo para volver a pisar el césped y jugar fútbol.

"También entra la parte emocional. Estamos aquí y nos damos cuenta que la vida es prestada con eso. Ese chequeo no estaba en los planes de nadie. Dios puso las cosas para que se dieran así y estoy agradecido con los médicos y mi familia. Estoy feliz y más motivado que nunca. Además puedo volver a hacer lo que más amo, que es jugar fútbol, aunque me debo preparar", dijo.

Layún era uno de los jugadores importantes de México para la Copa Oro que se avecina, pero por dicho proceso, el defensor no podrá jugar este torneo.

Este es el conmovedor mensaje...