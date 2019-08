El VAR lo salvó: colombiano del León vio una roja, pero el juez reculó

El defensor colombiano Andrés Mosquera es titular en el partido que León disputa como visitante contra el Querétaro, en el estadio La Corregidora, por la sexta jornada de la Liga de México. El zaguero vivió un momento tenso en el minuto 22, cuando el juez central Escobedo le mostró la roja directa en una acción contra Enrique Triverio.

El equipo local llegó por la zona derecha, lanzó un centro y el colombiano Mosquera se lanzó con los pies hacia adelante y logró rechazar y enviar la pelota al tiro de esquina. En la caída tocó al rival Triverio y el juez vio que había sido una acción para expulsión, por lo que no dudó en mostrarle la roja.



Mosquera no salía de la sorpresa hasta que el VAR le avisó a Escobedo que la jugada no daba para roja. El juez echó atrás su decisión: no fue penalti y anuló la roja para dejarle una amarilla al jugador número 4 del León, que arrancó como titular el partido junto a sus compatriotas William Tesillo y Yairo Moreno.