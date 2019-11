Hasta las lágrimas: el emotivo homenaje de Pachuca a Miguel Calero

Hace ya casi siete años que Miguel Calero falleció en México, a causa de problemas que le causaron primero su retiro y luego la muerte. Sin embargo, el arquero sigue vivo en la memoria del fútbol mundial, pero especialmente en la vida del Pachuca.



El ‘Cóndor’ fue múltiple campeón con los tuzos y símbolo de la época dorada del club azteca.



Este martes, el arquero colombiano recibió un emotivo homenaje por su trayectoria como profesional durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama 2019 en Pachuca.



¡Hasta el cielo, Cóndor querido! 🧢



Ya eras leyenda de esta ciudad; y hoy te conviertes en un inmortal del @famasalon ⭐️



“Si volviera a nacer: me llamaría Miguel Calero; sería portero y defendería, a huevo, los colores del Pachuca”. ☝🏼#9aInvestidura #ElÚnicoEnMi💙 pic.twitter.com/1rw4ad8mR2 — Club Pachuca (@Tuzos) November 13, 2019

Fue un momento conmovedor. Primero se pasó un video recordando las grandes gestas de Calero en Pachuca, sus palabras y sus momentos más especiales. Imágenes que llevaron a las lágrimas a su hijo, Juan José, y de Jesús Martínez, presidente del Pachuca y amigo de Miguel y su familia.

EL EMOTIVO HOMENAJE A MIGUEL CALERO ✝👏#SalóndelaFamaxFOX Recordamos a Miguel Calero con un homenaje que CONMOVIÓ a todos los presentes de la novena investidura del Salón de la Fama. pic.twitter.com/LijcDuaboH — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 13, 2019

Luego vinieron las palabras de agradecimiento de Sandra, la esposa de Calero, que estuvieron llenas de momentos vibrantes.



“Es un honor, ya que mi flaco anhelaba ser parte del Salón de la Fama, hoy nos acompaña desde allá arriba, me parece verlo con su hermosa sonrisa y esa alegría”, aseguró Sandra. “Hoy, como su esposa después de seis años de novia y 22 años de casados, les quiero hablar de su historia de vida. Cuando perdía un partido no quería salir, no se permitía equivocarse, como padre fue amoroso preocupado por el legado para sus hijos, en la casa inculcó valores que no eran negociables, como el amor y el sentido del humor sobre todo la alegría y responsabilidad”.



Y finalmente, su esposa cerró con la famosa frase que inmortalizó Miguel Calero para hacerse ídolo eterno del Pachuca: “Si volviera a nacer, me llamaría Miguel Calero, sería portero y defendería a huevo los colores del Pachuca”.