Roger Martínez en América de México: ‘Estoy viviendo una injusticia’

Roger Martínez vive un mal momento en México. No se fue a Europa, como se atrevió a confesar que era su sueño; tampoco ha sido contratado por el Inter de Miami, el nuevo equipo de la MLS; y en América de México está relegado y sin ser tenido en cuenta para jugar.



El atacante colombiano decidió hablar de su actualidad con ‘La Última Palabra’, de Fox Sports en México. Allí confesó que es falso que se quiera ir del popular club azteca, que está bien de salud y listo para jugar, además de contar detalles de su relación con el técnico Miguel Herrera.



“Se dice que me quiero ir del club, cuando no es así. Alguna vez declaré que si llegaba una oferta de Europa, la consideraran, porque a cualquier jugador le gustaría ir a Europa y eso no es un crimen. Creo que malinterpretaron las cosas, y si fue así yo pido disculpas, al club y a la afición. ¿Quién no va a estar contento en el club más grande de México?”, aseguró Roger Beyker.



El cartagenero dijo que está pasando por “una situación complicada”. “Tengo tres años y medio más de contrato con América. Me estoy entrenando al 100%, como lo he vendido haciendo, pero no me han dado oportunidad de jugar. Nunca dije que me quiero ir. No estoy lesionado, creo que estoy viviendo una injusticia”.



🚨“ES UN POCO UNA INJUSTICIA QUE ESTOY VIVIENDO”🚨 #RogerenLUP Roger Martínez (América), EXCLUSIVA (@GusMenFox):



-“No estoy lesionado; estoy al cien”



-“Nunca dije que me quiero ir” pic.twitter.com/LRlal7UDCr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 7, 2020

Martínez tiene claro que “mi mejor manera de demostrar que estoy bien acá es entrenar bien y hacer las cosas bien. Tengo una buena relación con mis compañeros; y con el técnico también es buena la relación. A Miguel (Herrera) le he aprendido muchas cosas. No sé qué pasa para no poder competir”.



Sobre la oferta de la MLS, Martínez aseguró que “Inter de Miami es un gran proyecto, está para grandes cosas. Me gustaría jugar en la MLS, no le cierro las puertas. Llegó la oferta, pero mi contrato no está arreglado. No es que me quiero ir de acá, porque estoy contento en América”.



“Estoy tranquilo, a pesar de muchas cosas que se han hablado. Otros estarían tristes o aburridos, pero estoy bien porque no hice nada malo. Estoy a disposición del club. Estar en América ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera, porque aquí pude volver a la Selección y he ganado tres títulos”, añadió Roger Martínez.