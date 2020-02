Se siguen alistando para Eliminatorias: así les fue a los de Selección

Terminó otro fin de semana y fue el penúltimo de febrero, lo que significa que se acercan las Eliminatorias para el Mundial de Catar. La Selección Colombia y sus jugadores siguen sumando minutos y esta vez fue un mejor balance.

Así les fue:

ARQUEROS

David Ospina: sigue siendo titular y jugó los 90 minutos en la victoria por 2-1 de Napoli sobre Brescia.



Eder Chaux: no tuvo un buen partido y su equipo, América, perdió por 2-0 contra Santa Fe.



Aldair Quintana: tuvo un gran partido y volvió a tapar, estuvo en el 3-1 de Nacional sobre Medellín.



DEFENSAS

Santiago Arias: no fue convocado.



Stefan Medina: jugó los 90 minutos en la derrota de Monterrey contra América por 0-1.



Dávinson Sánchez: estuvo los 90 minutos en la derrota del Tottenham por 2-1 contra Chelsea.



John Lucumí: jugó los 90 minutos en la victoria por 1-0 de Genk sobre Cortrique.



Yerry Mina: tuvo un buen partido y jugó 90 minutos, pero no logró ganar y Arsenal triunfó por 3-2 sobre Everton.



Jeison Murillo: sigue sumando minutos y estuvo los 90 en la victoria de Celta de Vigo sobre Leganés por 1-0. Recibió amarilla.



William Tesillo: jugó los 90 minutos en la victoria de León por 2-1 sobre Necaxa.



Johan Mojica: estuvo los 90 minutos en el empate por 2-2 de Girona contra La Coruña.



MEDIOCAMPISTAS

Jefferson Lerma: no fue convocado.



Wilmar Barrios: no tuvo participación.



Matheus Uribe: el volante colombiano participó 54 minutos en la victoria de Porto por 1-0 sobre Portimonense.



Juan Guillermo Cuadrado: fue uno de los protagonistas y jugó los 90 minutos en la victoria por 1-2 de Juventus sobre Spal.



Steven Alzate: no fue convocado.



Yairo Moreno: está lesionado y no jugó este fin de semana.



DELANTEROS

James Rodríguez: fue suplente en la derrota del Real Madrid por 1-0 contra Levante.



Alfredo Morelos: jugó 76 minutos en el 2-2 de Rangers sobre Johnstone.



Stiven Mendoza: no fue convocado.



Roger Martínez: se volvió a quedar fuera de la convocatoria de América. Aún no se conoce cuál será su futuro y si se quedará en el equipo mexicano.



Luis Díaz: fue titular con Porto y jugó los 90 minutos en la victoria de Porto por 1-0 sobre Portimonense.



Luis Fernando Muriel: el partido de Atalanta fue suspendido por el coronavirus.



Duván Zapata: el partido de Atalanta fue suspendido por el coronavirus.



Falcao García: el 'Tigre' volvió a jugar y marcó un gol en el clásico entre Galatasaray y Fenerbahce; 3-1 a favor del 'Tigre'.