La dura baja de Ucrania que debe aprovechar la Selección Colombia

Se confirmó la primera baja de la selección de Ucrania para el duelo definitivo contra Colombia. Se trata de Andriy Lunin, arquero del Real Madrid y máxima figura del combinado europeo. Esta ausencia será clave para el partido por los cuartos de final del Mundial de Polonia.

Andriy Lunin no estará en los cuartos de final del Mundial de Polonia debido a que el arquero recibió el llamado de la selección de mayores de su país. Por este motivo, el guardameta del Real Madrid no estará en el duelo contra Colombia.



Esta situación deja sin su máxima figura a la selección de Ucrania, la cual tiene en Lunin a la seguridad en el arco, la experiencia y el liderazgo del equipo. El arquero del Real Madrid atajó cuatro partidos en los que recibió 3 goles, sin embargo, su gran condición lo ponía como un serio candidato a ganar el guante de oro del Mundial.



Ahora el turno será para Vladyslav Kucheruk, arquero que no ha debutado como futbolista profesional y que no es el habitual en la posición. Esta ausencia es sin duda clave en el encuentro que definirá al primer semifinalista de la cita orbital.