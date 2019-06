Reviva la caída de la Selección Colombia Sub 20 contra Ucrania por 0-1

FINALIZA EL ENCUENTRO EN LODZ:



Colombia 🇨🇴 0 vs. 1 🇺🇦 Ucrania — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2019

Minuto 90+5: ¡Final del partido! Ucrania se clasifica a las semifinales del Mundial Sub 20 y acaba con la ilusión colombiana.



Minuto 90+3: Ucrania se resguarda atrás mientras Colombia tiene la pelota pero no genera oportunidades.



Minuto 90+2: Tiro de esquina para la Selección Colombia. El cabezazo colombiano se va desviado.



Minuto 90: Colombia tiene la pelota, pero los ucranianos se resguardan en su territorio y no dan muchas opciones a los colombianos.

Arturo Reyes intenta con sus variantes pero no encuentra respuestas dentro del terreno de juego. Foto: REUTERS

Minuto 85: A instancias del VAR y luego de un balón que se le fue largo, se va expulsado del partido Johan Carbonero luego de una duro golpe a un rival.



Minuto 80: Sandoval desborda dentro del área, tira un centro rasante y Luis Sinisterra no llega para el remate definitivo.



Minuto 79: Buen remate de Carbonero, que es desviado por el arquero y enviado al tiro de esquina.



Minuto 78: Remate desviado de Ucrania, Tsitaishvili es uno de los jugadores más peligrosos del equipo rival y quien ataca con más peligro sobre el arco de Mier.



Minuto 73: Colombia intenta con un pelotazo y en el rebote Juan Camilo Hernández remata desviado. El equipo de Arturo Reyes está jugado en ataque.



Minuto 71: Entra Déiber Caicedo en lugar de Jaime Alvarado.



Minuto 70: Colombia salió en velocidad, pero la pelota se le pasó a Sinisterra y la oportunidad se perdió.



Minuto 66: Colombia intenta por las bandas pero no genera peligro sobre el arco de Kucheruk.



Minuto 62: El remate del 'Cucho' pega en la barrera y el rebote favorece a la Selección Colombia, que no aprovecha y oportunidad. En la salida ucraniana, es la tricolor la que se salva. Un remate atajado por Mier y otro desperdiciado por los atacantes ucranianos.



Minuto 61: Cobro de tiro libre a favor de Colombia, Hernández se hace con la pelota.



Minuto 60: Otra confusión en la defensa colombiana por poco termina en el segundo gol ucraniano. Falta comunicación entre el arquero Mier y su defensa.

Minuto 55: Colombia se acerca un poco más al área rival y Ucrania aprovecha la salida de contra para intentar volver a generar peligro sobre el arco defendido por Mier.



Minuto 50: El ingreso de Carbonero le dio otra dinámica a la Selección, que ataca por la banda derecha aprovechando la velocidad del jugador.



Minuto 46: Arranca la segunda parte. En Colombia Johan Carbonero ingresó en lugar de Andrés Perea, mientras que en Ucrania Heorhii Tsitaishvili ingresó en lugar de Oleksii Kashchuk.



Minuto 45+2: El árbitro sancionó el final del primer tiempo cuando la pelota estaba en posesión de Ucrania. Los jugadores, incluidos Hernández, protestan al árbitro por el exceso en sus amonestaciones.



Minuto 44: Iván Angulo es amonestado por una protesta al árbitro luego de una falta. (Se jugarán 2 minutos de reposición)



Minuto 38: nueva falta a favor de Ucrania y en esta ocasión la amarilla es para Anderson Arroyo. Colombia sufre con los ucranianos y las faltas le están costando tarjetas.



Minuto 35: Alvarado es advertido por el árbitro debido a la cantidad de faltas que está cometiendo.



Minuto 29: Colombia no encuentra variantes en ataque y pierde los duelos individuales con los ucranianos, que ya no atacan como lo hicieron durante los primeros minutos.



Minuto 25: Colombia maneja la pelota pero no genera peligro en el arco rival. Ucrania se resguarda atrás y defiende bien. Andrés Balanta fue amonestado luego de una fuerte entrada a Dryshliuk.

21' PT:



Primera aproximación de Colombia. Iván Angulo remató por encima del arco.



Colombia 🇨🇴 0 vs. 1 🇺🇦 Ucrania #COLUCR #U20WC #MundialSub20 #VamosColombia — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2019

Minuto 21: Angulo tuvo la más cercana de Colombia hasta el momento. Su remate se fue desviado pero tuvo el ataque colombiano llegó después de una buena jugada colectiva.



Minuto 20: Colombia sufre por las bandas y aunque tiene el control de la pelota, cuando es atacado por los ucranianos sufre en defensa.



Minuto 16: falta peligrosa a favor de la Selección Colombia. El equipo colombiano no aprovechó la cercanía del remate y el disparo, en el rebote, se fue desviado.



Minuto 13: Colombia se acerca a través del talento de Sinisterra, que lanzó un centro peligroso pero no hubo quien rematara.

10' PT:



Gol de Ucrania. Sikan anota el primer tanto del partido



Colombia 🇨🇴 0 vs. 1 🇺🇦 Ucrania #COLUCR #U20WC #MundialSub20 #VamosColombia — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2019

Minuto 10: ¡Goool de Ucrania! Terrible error entre el arquero Mier y el capitán Cuesta, dos de los pilares de la Selección, le cuesta la primera anotación a los dirigidos por Arturo Reyes, el autor fue Sikan.



Minuto 7: Ucrania llega por la banda derecha y la defensa colombiana sufre. Los de Reyes no pueden hacerse con el control de la pelota.



Minuto 5: marca alta de Colombia, Ucrania intenta salir jugando y pone en aprietos a los dirigidos por Reyes. Abrieron por los costados y lanzaron un centro peligroso que desperdició Boletsa.



Minuto 3: tiro de esquina a favor de la Selección Colombia.



Ya se juega: Colombia jugará con su tradicional uniforme amarillo, mientras que los ucranianos lo harán con su uniforme celeste.



Esta es la formación titular con la que jugará la Selección Colombia, que tendrá dos variantes respecto a su último partido: Andrés Cifuentes entrará Andrés Reyes y Juan Palma jugará en reemplazo de Gustavo Carvajal.

Así formará nuestra Selección Colombia Sub-20 para el partido frente a Ucrania por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2019.



🇨🇴 vs. 🇺🇦#COLUCR #U20WC #MundialSub20 #VamosColombia pic.twitter.com/NVFaDApR2m — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2019

Colombia se juega frente a Ucrania el paso a las semifinales del Mundial Sub 20 de Polonia y con dos variantes intentará demostrar lo mejor de su fútbol buscando meterse entre los cuatro finalistas del certamen.